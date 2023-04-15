مسلسل ضرب نار الحلقة 24 : جابر ينتقم من المعلم أنور ويقتله والشرطة تبحث عن قاتل يمنى وأدهم

شهد مسلسل “ضرب نار” الحلقة 23 أمس بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، العديد من الأحداث المثيرة منها تعرض جابر الكوماندا- أحمد العوضي – لاعتداء من المعلم أنور – أحمد بدير- حيث قام بتسليط رجاله عليه أثناء تهريبه للسلاح برفقة صديقه كونا” هشام مليجي ” لكن استطاع جابر القضاء عليهم وقتلهم .

كما شهدت أيضا قيام زيدان – ماجد المصري – بقتل زوجته الأولى يمنى _ هدى الأتربي_ وكذلك أدهم _ احمد عبد الله_ بعد اكتشافه خيانتهما له ووجود علاقة بينهما بعد أن أخبرته زوجته مهرة بذلك وقامت بتصويرهما معا في أحد الأماكن وأظهرت الصورة لزيدان ليقرر قتلهما .

والتقى جابر وزيدان معا في الصحراء وقام جابر برفع سلاحه في وجه زيدان وتهديده ، بعد أن ساعد جابر مهرة في العثور على شقيقها الأصغر طارق واعتقد زيدان أنها ذهبت لمقابلة جابرفقط .

مسلسل ضرب نار الحلقة 24

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل “ضرب نار” الحلقة 24 اليوم ، انتقام جابر الكوماندا من المعلم أنور وقتله بعد تسليطه رجال عليه ليقتلوه في الصحراء أثناء تهريبه للسلاح .

كما تشهد الحلقة معرفة شقيقة زيدان _ صفاء بقتل أدهم ويمنى لكن لم تستطع معرفة هوية القاتل وتبحث الشرطة في أسباب قتلهما وهوية الشخص الذي قام بذلك .

مسلسل “ضرب نار” بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي واخراج مصطفى فكري .