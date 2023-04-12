مسلسل ضرب نار الحلقة 21: اختطاف شقيق مهرة.. ومشكلة بين المعلم أنور وجابر لقتله رعد

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 20 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، اكتشاف مهرة أبو الليل تعاطي شقيقها الأصغر طارق للمخدرات ومحاولته سرقة مجوهرات من غرفتها من أجل دفع أموال لمديونته لتجار المخدرات حتى لا يقومون بقتله كما هددوه الحلقات الماضية، حدث شجار عنيف بين طارق ومهرة وقام بدفعها فسقطت على الأرض وتسبب ذلك في اسقاط حملها من زوجها زيدان بعد ان أخفت عليه تعاطيها لحبوب منع الحمل .

وعرضت الحلقة أيضا مواصلة جابر الكوماندا عمليات تهريب السلاح وتحفظه على رعد أحد الرجال الذين يقومون بقطع الطريق في الصحراء وقام جابر بتكتيف رعد وقتله بالرصاص برم تحذير المعلم أنور له الأ يفعل ذلك .

مسلسل ضرب نار الحلقة 21

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 21 اليوم ، حدوث مشكلة كبيرة بين المعلم أنور وجابر بعد عدم تنفيذه لأوامره بعدم قتل رعد لأنه يتبع تجار كبار في السوق .

كما تشهد الحلقة قيام تجار المخدرات الذين هددوا طارق شقيق مهرة باختطافه وحبسه بسبب عدم قدرته على احضار الأموال المديون بها تجاههم ، ويقوم زيدان زوج مهرة بمساعدة طارق بارسال رجال له لتخليصه منهم .

مسلسل ضرب نار تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري وانتاج تامر مرسي ويشارك فيه ماجد المصري وعدد من الفنانين .