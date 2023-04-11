مسلسل ضرب نار الحلقة 20: زيدان يضرب مهرة بعد اكتشافه عدم نيتها الإنجاب منه.. وجابر يتعرض لإصابة كبيرة

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 19 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، لقاء بين جابر الكوماندا وطليقته مهرة أبو الليل وزوجها زيدان في احدى الملاهي الليلية، وحاول جابر الشجار معهما لولا منعه من المعلم أنور و”كونا” أحد رجاله .

كما شهدت الحلقة أيضا اكتشاف زيدان أن مهرة تتعاطى حبوب لمنع الحمل حتى لاتنجب منه طفلا بزواجهما.

مسلسل ضرب نار الحلقة 20

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 20 اليوم، وقوع مشكلة كبيرة بين زيدان _ ماجد المصري_ وزوجته مهرة أبو الليل بعد اكتشافه عدم نيتها الانجاب منه وقيامه بضربها بسبب أنها أخفت عليه ذلك .

كما تشهد الحلقة أيضا تعرض جابر الكوماندا لإطلاق الرصاص عليه من الشرطة أثناء توزيعه شحنة سلاح جديدة لصالح المعلم أنور ويتعرض لاصابة كبيرة بسبب ذلك .

مسلسل ضرب نار تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري وانتاج تامر مرسي ويشارك فيه ماجد المصري وعدد من الفنانين .