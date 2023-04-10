مسلسل «ضرب نار» الحلقة 19 : جابر يخاطب أنور بتوقفه عن العمل معه في تجارة السلاح

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 18 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، تعرض جابر الكوماندا و” كونا” رجال المعلم أنور _ أحمد بدير _ لقطاع الطريق ” عصابة رعد” أثناء توزيعهم لشحنة سلاح للتجار بأمر المعلم أنور وأصيب كونا بالرصاص وقام جابر بأخذه لأحد شيوخ البدو لعلاجه ويقوم بدوره الفنان أحمد عبد الله الذي يجسد شخصية ” كارم فتح الله” بمسلسل جعفر العمدة أيضا مع النجم محمد رمضان .

وشهدت الحلقة ، ذهاب مهرة أبو الليل لمصنع زوجها زيدان_ ماجد المصري _ واعطاء أوامر للعترة بتركه وكذلك مدير المصنع السابق وتعيين صديقتها سحر _ مها نصار _ كمديرة للمصنع ، وطلبت مهرة من زيدان اعطاءها قرض تسدده خلال 5 سنوات ووافق زيدان على ذلك وانتهت الأحداث بارسال صفاء شقيقة زيدان عمال للنظافة لمنزل زيدان ومهرة لتكتشف مهرة أنهم أرسلوا منها ليقوموا بأعمال سحر لها واكتشف مهرة ذلك .

مسلسل ضرب نار الحلقة 19

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 19 اليوم ، وقوع مشكلة كبيرة بين مهرة وزيدان وشقيقته صفاء بعد اكتشاف مهرة أنها أرسلت أشخاص لها من أجل أن تقوم بعمل سحر لها في منزلها .

كما تشهد الحلقة قيام جابر الكوماندا بطلب من المعلم أنور التوقف عن توزيع السلاح معه ، لكن المعلم أنور يهدده أنه لن يستطيع الخلاص معه أبدا ويحدث شجار كبير بينهما .

مسلسل ضرب نار تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري وانتاج تامر مرسي .