مسلسل «ضرب نار» الحلقة 18: مهرة تنتقم من شقيقة زيدان والشرطة تحقق معه في قتل عبد القوي

شهدت أحداث مسلسل “ضرب نار” الحلقة 18 ، انتقام جابر الكوماندا من شريكه السابق سامي وذلك بعد أن تسبب في حبسه لمدة 5 سنوات بتهمة تجارة الأدوية المغشوشة ، فقام جابر بأخذ مبلغ 2 مليون جنيه من سامي نظير سجنه 5 سنوات بالإضافة لإرغامه على تناول أدوية مغشوشة مثلما يفعل في أشخاص أبرياء قائلا له: “طباخ السم بيدوقه”.

وشهدت الحلقة أيضا قيلم زيدان بقتل الحاج عبد القوي بعد اكتشافه خيانته له والنصب عليه بمبلغ مليون دولار، وحاولت صفاء شقيقة زيدان تسليط أحد الأشخاص على مهرة حتى يستولى على أحدى المزادات الكبيرة منها في السوق لكن استطاعت مهرة اكتشاف ذلك وشراء هذا الشخص لحسابها والحصول على المزاد.

مسلسل ضرب نار الحلقة 18

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 18 اليوم، انتقام مهرة من شقيقة زيدان صفاء بعد مافعلته تجاهها في المزاد الأخير.

وتشهد الحلقة أيضا اكتشاف الشرطة لجثة الحاج عبد القوي، ويتم التحقيق مع العديد من الأشخاص ومنهم زيدان، بالإضافة لتورط شقيق مهرة طارق في علاقته بفتاة أصبحت حامل منه دون أن يتزوجا، وتتعرض مهرة لأزمة صحية بعد علمها بهذا الخبر.

مسلسل “ضرب نار” بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.