مسلسل ضرب نار الحلقة 15: جابر يقرر مراقبة مهرة وصفاء تبدأ خطة ضدها

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 14 أمس ، تعرض جابر الكوماندا لاعتداء مرة أخرى في السجن من رجال المعلم أنور ، ويتم نقل جابر للمستشفى ويقوم المعلم بتهديد رجاله ” كونا” و” هوبا” أن جابر لو حدث له شيئا لن يرحمهم أبدا .

وبعد خروج جابر من المستشفى يقوم بأخذ حقه من هوبة بعد أن أخبره كونا انه من فعل ذلك به يقوم بدوره _ هشام المليجي _ فيقوم جابر بضرب هوبا دون أن يراه أحدا .

وشهدت الأحداث أيضا قيام مهرة بتسمية أب طفلها باسم زيدان وأسمت الطفل حسن ، حيث تزوجت من زيدان بعد انجابها لطفلها وقررا السفر لقضاء شهر العسل في أوروبا .

مسلسل ضرب نار الحلقة 15

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 15 اليوم ، العديد من الأحداث المشوقة للمشاهدين منها تسليط جابر الكوماندا شقيقه عبيد على مراقبة مهرة فيعلم أنها تزوجت وسافرت مع زيدان خارج مصر .

كما يحدث صلح بين رجال المعلم أنور وجابر ، وتبدأ صفاء شقيقة زيدان في تنفيذ خطتها مع يمنى زوجة زيدان في تعكير حياة مهرة بعد زواجها منه .

مسلسل ضرب نار يشارك في بطولته ماجد المصري وانتصار وايمان السيد ومها نصار ، واخراج مصطفى فكري وانتاج تامر مرسي .