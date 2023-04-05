مسلسل ضرب نار الحلقة 14: زيدان يطلب من مهرة إتمام زواجهما وجابر يعمل مع أحمد بدير

عرضت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 13 للجمهور ، تقرب جابر الكوماندا من المعلم _ أحمد بدير- في السجن ويعطيه بعض النصائح بعدما أبلغه جابر أنه يريد الانتقام من شريكه الذي تسبب في حبسه _ أحمد الرافعي ويقوم بدور سامي.

كما عرضت الحلقة تهديد صفاء شقيقة زيدان لمهرة أن تبتعد عن طريق شقيقها زيدان وأعطتها مبلغ 100 ألف جنيه نظير ذلك، لكن مهرة تقوم بتسليم الشيك لزيدان ويطلب من شقيقته صفاء البعد عن مهرة تماما، كما اقتربت مها من موعد ولادة طفلها من جابر واقترحت عليها صديقتها سحر أن تسمي الطفل باسم زيدان أو أي شخص غير جابر كأب له.

مسلسل ضرب نار الحلقة 14

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 14 للجمهور ، ولادة مهرة لطفلها وتسميته باسم زيدان كأب له كما اقترحت عليها سحر صديقتها المقربة.

كما تشهد الأحداث قيام المعلم _ أحمد بدير_ بتقديم عرض بيزينس على جابر الكوماندا بعد خروجهما من السجن ويوافق جابر على العمل معه، كما يطلب زيدان من مهرة إتمام زواجهما بعد إنجابها لطفلها.

مسلسل “ضرب نار” تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج تامر مرسي.