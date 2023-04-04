مسلسل «ضرب نار» الحلقة 13: زواج زيدان ومهرة وتعاون بين جابر ومعلمه في السجن

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 12 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، كثير من الأمور المثيرة للجمهور منها ، قيام مهرة _ ياسمين عبد العزيز _ برفع قضية خلع في المحكمة ضد زوجها جابر الكوماندا_ بعد الحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة التجارة في الأدوية المغشوشة وتوافق المحكم على طلب مهرة وتحصل على حكم الطلاق من جابر .

كما شهدت الحلقة قيام مهرة بالاتصال بزيدان _ ماجد المصري_ واخباره أنها موافقة على زواجها منه بعد أن انفصلت عن زوجها السابق جابر الكوماندا ، لكنها تطلب من زيدان ألا يعرف جابر أنها لم تسقط طفلها منه فيعدها زيدان بذلك ويطلب منها أن تجلس مع أشقائها في فيلته الخاصة حتى يتزوجا في موعد لاحق .

مسلسل ضرب نار الحلقة 13

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 13 اليوم ، زواج زيدان ومهرة كما اتفقا الحلقة السابقة ويعلم جابر بزواج مهرة وزيدان وهو في السجن ، كما تشهد الحلقة بدء عمل جابر مع المعلم _ أحمد بدير_ في السجن _ بعد اعجاب الأخير برجولة جابر لمشاهدته شجاره مع بلطجية السجن ومنهم شخص قوي يدعى هوبة للمرة الثانية .

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري وانتاج تامر مرسي .