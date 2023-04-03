مسلسل «ضرب نار» الحلقة 12 : مهرة ترفض الإجهاض.. وجابر يتقرب من أحمد بدير

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 11 ، تعرض جابر الكوماندا لاعتداء داخل السجن من شخص يدعى ” هوبة” معروف أنها قوي البنية الجسدية لكن جابر يستطيع ضربه واسقاطه أرضا ويتم حبس جابر بسجن انفرادي .

كما شهدت الحلقة أيضا قيام مهرة بالذهاب لاحدى العيادات الطبية المشبوهة لاسقاط حمها من جابر بعد سجنه ، وذهبت أيضا لشريكه سامي وأوهمها أن جابر هو من تسبب في ايقاعه بالحرام بتجارة الأدوية المغشوشة .

مسلسل ضرب نار الحلقة 12

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 12 اليوم ، رفض مهرة اجراء عملية الاجهاض في عيادة طبية مشبوهة بعد أن ذهبت لها برفقة صديقتها سحر ، كما يبدأ المعلم _ أحمد بدير_ في الاعجاب بجابر في السجن بعد ضربه لهوبة الحلقة السابقة الذي لايستطيع أحد مقاومته في السجن ، ويقوم المعلم بضم جابر لرجاله في السجن .

مسلسل ضرب نار تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري وانتاج تامر مرسي .