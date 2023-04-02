مسلسل «ضرب نار» الحلقة 11: زيارة سامي لجابر في السجن ومهرة تطلب الطلاق

عرضت أحداث مسلسل “ضرب نار” الحلقة 10 أمس للمشاهدين، عودة جابر الكوماندا_ أحمد العوضي_ للصعيد لحضور جنازة والدته صديقة_ سهير المرشدي_ بعد وفاتها الحلقة السابقة.

وشهدت الجنازة مشهدا مؤثرا لجابر على موسيقى أغنية أحمد شيبة، وعودة جابر لمنزله بشبرا ومقابلته لزوجته مهرة _ ياسمين عبد العزيز _ وقيامها بالشجار معه بسبب علمها أنه خدعها وقام بالتجارة في الأدوية المغشوشة مع شريكه سامي _ أحمد الرافعي _ والتي تسببت في وفاة كثير من الأشخاص، ويقوم جابر بتسليم نفسه للشرطة والحكم عليه بالسجن 5 سنوات.

لكنه قبل تسليم نفسه يذهب لشريكه سامي ويطلب منه أن يخلصه من هذه المشكلة كما كان سببا فيها لكن سامي يرفض ويهدده جابر أنه لو قابله مرة أخرى بعد سنوات سجنه لن يتركه أبدا قائلا: “اللي يقابل التاني حلال عالتاني”.

مسلسل ضرب نار الحلقة 11

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 11 اليوم، زيارة سامي لجابر في السجن وطلبه ألا يذكر اسمه أبدا وسيحاول مساعدته في الخروج من السجن.

كما تطلب مهرة من جابر أن يطلقها بعدما حكم عليه بالسجن في تهمة تجارة الأدوية المغشوشة، كذلك تشهد الحلقة طلاق زيدان لزوجته بعد اكتشاف خيانتها له.

مسلسل “ضرب نار” تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري وانتاج تامر مرسي.