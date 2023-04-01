مسلسل ضرب نار الحلقة 10 : القبض على جابر وزيدان يكتشف خيانة زوجته له

عرضت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 9 للمشاهدين ، الكثير من الأحداث المشوقة منها وفاة والدة جابر الكوماندا صديقة_ سهير المرشدي _حيث أحست أنها تريد الذهاب لأرضها في الصعيد والخروج من منزلها ، وقامت بتذكر شريط حياتها في لحظات معينة ثم سقطت أرضا وحاول ابنها عبيد _ تامر مجدي _ وزوجته فتحية _ تيسير عبد العزيز _ إحضار طبيب للاطمئنان عليها لكن أخبرهما أنها توفيت .

وشهدت الحلقة أيضا مشاجرة بين جابر وشريكه سامي _ أحمد الرافعي _ بعدما اكتشف جابر أن سامي يعمل في تجارة الأدوية المغشوشة الممنوع تداولاها قانونا ، وقام بضربه والانصراف ثم أخبره شقيقه عبيه أن أمهما توفيت وفي تلك اللحظة تهاجم الشرطة منزل جابر ومهرة لكن جابر يهرب منهم بسرعة.

مسلسل ضرب نار الحلقة 10

من المتوقع أن تشهد الحلقة 10 لمسلسل علاقة مشروعة القبض على جابر الكوماندا ، وذهاب مهرة له لمعرفة سبب وصوله للسجن حيث يتم الحكم عليه للتجارة في أدوية مغشوشة.

كما تشهد الحلقة اكتشاف زيدان علاقة زوجته _ هدى الأتربي_ بأحمد عبد الله محمود _ السرية، وقيامها بتطليقها.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.