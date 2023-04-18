مسلسل سوق الكانتو الحلقة 27 : زواج راوية وطه القماش

شهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 26 ، اكتشاف راوية _ مي عز الدين _ كذب رشاد _ فتحي عبد الوهاب _ عليها حيث علمت أن جدتها قامت بالتنازل للدولة عن أرض السوق ولم تصبح مالكة للأرض وكذلك رشاد .

وشهدت الأحداث أيضا تعرض رشاد الحرامي للنصب عليه من أحد الأشخاص بعد ان قام باقناعه بحصوله على ” البكاوية” مقابل مبلغ مالي ، وعلم رشاد أن هذا الشخص مجرد نصاب.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 27

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 27 اليوم ، زواج رواية وطه القماش _ أمير كرارة _ واسترداده ملكيته في سوق الكانتو بعد علمه ان رشاد لم يعد مالكا له .

وتشهد الأحداث أيضا اتفاق صالح شقيق طه القماش _ أحمد صلاح حسني _ مع محامي على رفع دعوى خرف ضد شحاتة _ محمود البزاوي .

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان واخراج حسين منباوي وانتاج سنيرجي .