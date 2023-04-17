مسلسل سوق الكانتو الحلقة 26 : طه القماش يتأكد من عدم ملكية رشاد بالسوق ويأنب شقيقه صالح

شهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين ، اتهام المفتش لطه القماش _ أمير كرارة _ لشكه في اخفاء طه أحد رجال الخواجة جابر ، لكن يقوم طه بانكار ذلك للمفتش تماما .

وعرضت الأحداث عرض رشاد _ فتحي عبد الوهاب _ على طه أن يشاركه بالسوق لكن يرفض طه ذلك ويتوعده رشاد أنه سيندم على ذلك ، ويكشف محامي رشاد لرواية _ مي عز الدين _ أنه عثر على أوارق تثبت تنازل جدتها عن نصيبها بسوق الكانتو مما يعني أنهما لايملكان نصيبا في السوق ويخبر طه القماش رشاد انه ليس له نصيبا بالسوق بعد ظهور هذه الاثباتات الجديدة .

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 26

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 26 اليوم ، تأكد طه القماش أن رشاد لايملك نصيبا بالسوق ومواجهته بذلك وطرده من السوق .

كما تشهد الأحداث أيضا معرفة طه القماش بموافقة شقيقه صالح _ أحمد صلاح حسني_ على رفع دعوى خرف ضد شحاتة _محمود البزاوي ، وتأنيبه لذلك أنه لم يخبره .

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان واخراج حسين منباوي وانتاج سنيرجي .