مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 : القبض على الخواجة بعد قتله دهب وطه القماش يتشاجر مع رشاد

شهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 24 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين ، قيام طه القماش بمحاولة الانتقام من الخواجة جابر بعدما تسبب قتل دهب لكن يطلب منه المفتش ترك الأمر للقانون ، ويجتمع طه القماش مع رجاله للتخطيط لأخذ حق دهب، ويستعين بعلون ويطالبه بأن يراقب سعد أحد رجال جابر، ولا يخبر طه القماش رجب بأمر الاجتماع ويبدو أن يشك فيه.

وشهدت الحلقة أيضا اتمام خطبة طه القماش وراوية _ مي عز الدين ، وقيام رشاد بأخذ ذهب زوجته فاطمة بحجة أن عليه ديون يجب أن يسددها وبالفعل تعطيه فاطمة مجوهراتها .

بدأت بمشهد للمفتش وطه القماش، إذ يبحث الأخير عن الانتقام من جابر بعدما تسبب في قتل دهب، ويسعى لأخذ حقها، فيما يطمئنه المفتش ويطلب منه الهدوء وترك الأمر للشرطة.

كما يخبر رشاد زوجته فاطمة بأن عليه ديون يجب ان يدفعها، وتعطيه فاطمة مجوهراتها لكي يبيعها ويسدد ديونه، ويعدها بأنه سيعيدها لها مرة أخرى .

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25

من المتوقع أن تشهد احداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 اليوم ، اكتشاف طه القماش بما فعلته فاطمة مع زوجها رشاد وتأنيبها بشدة لذلك والشجار مع رشاد .

كما تشهد الأحداث أيضا القبض على الخواجة جابر من المفتش بعد توصله انه كان سببا في موت دهب ، ويخبر المفتش طه بخبر القبض على جابر .

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان واخراج حسين منباوي وانتاج سنيرجي .