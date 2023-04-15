مسلسل سوق الكانتو الحلقة 24 : اتفاق جابر وصالح للانتقام من جابر وأزمة كبيرة بين فاطمة ورشاد

شهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين ، موافقة راوية _ مي عز الدين_ الزواج من طه القماش _ أمير كرارة _ ويوافق أيضا والدها ، ويقام حفل زفاف لعائشة وعلوان لكن يرفض رشاد ذهاب زوجته فاطمة _ مها نصار_ حفل زفافهما برغم أن عائشة ابنة خالتها .

وشهدت الحلقة أيضا اكتشاف جابر الخواجة باتفاق المفتش مع طه القماش ويقوم بمواجهة طه في شقته ويرى المفتش مقيدا بالحبال ، ويحدث صراعا كبيرا بينهما ويتم اطلاق النار وتصاب ” دهب ” برصاصة ، وقام صالح _ أحمد صلاح حسني _ شقيق طه القماش بخنق شقيقته عائشة _ ثراء جبيل_ أثناء تعرضه لكوابيس أثناء نومه ، وقام طه القماش بالتدخل مسرعا وقام بتهدئته شقيقه صالح وحكى له الأخير عن تعذيبه حينما تم أسره في الحرب .

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 24

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 24 اليوم ، اتفاق طه القماش مع شقيقه صالح على القضاء على الخواجة جابر .

كما تشهد الحلقة حدوث أزمة كبيرة بين فاطمة وزوجها رشاد بعد رفضه حضورها حفل زفاف ابنة خالتها عائشة .

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان واخراج حسين منباوي وانتاج سنيرجي .