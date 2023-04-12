مسلسل سوق الكانتو الحلقة 21: طه القماش يهدد شحاتة.. وفاطمة تستولي على أموال رشاد

عرضت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 20 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، تنازل رشاد الحرامي _ فتحي عبد الوهاب_ عن محلات شحاتة _ محمود البزاوي_ له من أجل اتمام زفافه بفاطمة_ مها نصار .

كما شهدت الحلقة أيضا طلب المفتش من طه القماش أن يخبره بكل المعلومات عن عملية التهريب الجديدة ويشاهدهما أحد رجال جابر لكنهما يلحقان به حتى لايخبر جابر ويتم اقتياده للشرطة ، وتطلب نبوية _ سلوى عثمان _ من شقيقها شحاتة حقها في الميراث مجددا وتخبره أنها لن تترك له حقها وتخبر طه القماش بوصية جده حسنين القماش وأن شحاتة قام بمنعه عن زيارة جده .

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 21

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 21 ، ذهاب طه القماش لشحاتة والشجار معه وتهديده انه لن يترك حقه في سوق الكانتو بعد اخبار نبوية له بوصية جده له .

كما تشهد الحلقة استيلاء فاطمة على اموال رشاد وطلب الطلاق منه ، حيث تعرف أن طه القماش غير راض عن زواجها من رشاد .

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان واخراج حسين منباوي وانتاج سنيرجي .