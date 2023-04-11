مسلسل سوق الكانتو الحلقة 20: طه يعاتب شقيقته.. وعمته تطلب مساعدته ضد رشاد

عرضت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 19 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين للجمهور، لقاء طه القماش بعمته نبوية وزوجها وتوجيه اللوم لهم على قيامهم بخطبة فاطمة _ مها نصار_ أرملة شقيقه صالح لرشاد الحرامي _ فتحي عبد الوهاب ، ويقوم شحاتة_ محمود البزاوي _ بالانفعال عليه أنه ليس له شأن في خطوبة فاطمة أبدا .

كما شهدت الحلقة أيضا معاتبة عيشة _ ثراء جبيل_ لوالدتها لاهتمامها بمساعدة شقيقها طه فقط لدرجة بيعها لذهبها من أجله بعد ان اعتقدت انها ستفعل ذلك من أجلها ونفت لها والدتها ماتصورته عنها باهمالها لها .

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 20

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 20 ، مقابلة عيشة مع طه القماش ومعاتبته لها أنها تتصور حب والدتهما له بدرجة أكبر منها .

كما تشهد الحلقة أيضا قيام عمة طه القماش نبوية بالشجار مع رشاد خطيب ابنتها فاطمة ، وطلب منه ان يكتب لها ملكا في سوق الكانتو ويرفض رشاد ذلك ، فتطلب نبوية من طه القماش التدخل في الأمر . مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان واخراج حسين منباوي وانتاج سنيرجي .