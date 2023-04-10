مسلسل «سوق الكانتو» الحلقة 19 : الصلح بين القماش وراوية بعد امتلاكها نصف السوق

شهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 18 ، مواجهة راوية لطه القماش بحقيقة اخفاؤه عنها علاقته السابقة بدهب_ ندى موسى_ وكذلك تجارته في الخمر ، ويخبرها طه القماش أن ذلك قبل أن يعرفها وتحدث أزمة بينهما وتنصرف غضبة منه .

كما شهدت الحلقة أيضا ترك خليل العمل لدى شحاتة بسبب جشعه وأخذه ميراث أقاربه دون وجه حق ، ويقوم بترك المحل له وتقابل راوية رشاد وتخبره أنها تريد بيع نصيبها في سوق الكانتو وتطلب منه المساعدة ويوافق على ذلك ، كما توفي والد رشاد _ فتحي عبد الوهاب بحادث سير، وظهر والد راوية مرة ثانية وقال لها ” بقيت أمتلك نص السوق ، حيث عثر على نصف الحجة الخاصة بالسوق ، وتابع: أنا كل اللي يهمني أشوفك مبسوطة وسعيدة ومستريحة ونصف السوق بقى ملكك”.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 19

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل سوق الكانتو ، مصالحة طه القماش لراوية بعد وقوع أزمة كبيرة بينهما الحلقة السابقة .

وشهدت الحلقة أيضا اخبار راوية لطه القماش أنها أصبحت تملك نصف سوق الكانتو ، لتطلب منه ان يقف بجانبها في تطويره والعمل معها لتكبر تجارتهما فيوافق طه القماش على ذلك حتى يستطيع اعادة هيبة عائلة القماش مرة ثانية بعد استيلاء عمه شحاتة_ محمود البزاوي _ على ميراث جده حسنين القماش رغما عنه الحلقات السابقة .

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان واخراج حسين منباوي وانتاج تامر مرسي .