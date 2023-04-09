مسلسل سوق الكانتو الحلقة 18: رشاد يسلط بلطجية للتعدي على طه القماش ويتشاجر مع راوية

عرضت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17 أمس، قيام رشاد الحرامي بالاستيلاء على سوق الكانتو وذهاب طه القماش لتهديده وعرض شراء دكانه الخاص.

كما شهدت الحلقة أيضا اكتشاف طه القماش _ أمير كرارة _ أن حبيبته راوية _ مي عز الدين _ شريكة رشاد الحرامي بملكية سوق الكانتو بعد قيام والدها بكتابة نصيبه باسمها، وقيام طه القماش بشراء محل بالسوق وحينما يذهب لرشاد الحرامي يخبره ألا يفرح بملكيته لسوق الكانتو طالما مازال موجودا به.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 18

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 18، العديد من الأحداث المشوقة للمشاهدين أبرزها، قيام طه القماش بالشجار مع راوية بعد علمه بشراكتها مع رشاد الحرامي.

وتشهد الحلقة أيضا قيام رشاد بالاتفاق مع بلطجية للتعدي على طه القماش، بعد قيام الأخير بتهديده الحلقة السابقة وتوعده أنه لن يترك له ملكية سوق الكانتو.

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان وإخراج حسين منباوي وإنتاج سنيرجي.