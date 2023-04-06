مسلسل «سوق الكانتو» الحلقة 15 : فاطمة تكشف أسرار«الدكان الأحمر»

عرضت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 14 للجمهور ، وفاة حسنين القماش _ عبد العزيز مخيون بعد اصابته بالمرض وصدمة طه القماش حفيده بذلك ، وقيام شحاتة _ محمود البزاوي _ باستغلال موت حسنين القماش وأخذ الختم الخاص به ليستولى على الميراث كاملا .

كما عرضت الحلقة حرق الدكان الأحمر وسط ذهول من أهالي سوق الكانتو ، ويغضب طه القماش بسبب اقامة مراسم دفن وجنازة جده حسانين دون أن يعلم فيخبره شحاتة أن جده اوصى ألا يحضر الجنازة والعزاء وأن الميراث كاملا من نصيبه ، ليرد عليه طه أنه لايصدقه في هذا الكلام ولن يترك حقه أبدا وسيعيد عائلة القماش لمكانتها .

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 15

من المتوقع ان تشهد أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 15 اليوم ، اخبار فاطمة _ مها نصار _ لطه القماش بسر الدكان الأحمر بعدما علمته من حسانين قبل وفاته .

كما تتقرب راوية _ مي عز الدين_ من طه لتسانده في محنته بوفاة جده حسنين القماش ، وتطلب منه الصبر على شحاتة حتى يستطيع أخذ حقه منه بعدما استولى على كامل الميراث .

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان واخراج حسين منباوي وانتاج تامر مرسي ، ويشارك فيه كوكبة من الفنانين منهم ضياء عبد الخالق ومحمود البزاوي وغيرهم .