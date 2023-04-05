مسلسل سوق الكانتو الحلقة 14 : طه القماش يساعد والدة راوية والقبض على عائشة

عرضت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 13 ، وفاة حسنين القماش _ عبد العزيز مخيون _ بعد إصابته بمرض شديد وحرق الدكان الأحمر بعد كشفه سره لفاطمة _ مها نصار.

كما شهدت أيضا نجاة علوان من محاولة قتله بعد اتفاق عائشة مع إحدى الفتوات لقتله ، وقام يوسف بتهديد والدة رواية وطلبه أن تقوم برد الأموال التي أخذتها منه بعد هروب راوية من البنسيون وتطلب منه إعطاءها مهلة لذلك لكنه يرفض.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 14

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 14 اليوم ، القبض على عائشة بعد تحريضها لقتل علوان الحلقة الماضية.

كما تشهد الأحداث أيضا علم طه القماش _ أمير كرارة _ بتهديد يوسف لوالدة راوية ويحاول مساعدتها في الأموال التي يريدها يوسف .

مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة ومي عز الدين وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين منباوي.