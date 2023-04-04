مسلسل «سوق الكانتو» الحلقة 13 : طه القماش ينقذ عفيفي من انتقام رشاد

عرضت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 12 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين ، قيام شحاتة_ محمود البزاوي _ خال فاطمة _ مها نصار _ بطلبه من فاطمة أن تتزوج من المعلم سعد وقام باذاعة هذا الخبر بجميع أنحاء سوق الكانتو .

كما شهدت بقيام رشاد_ فتحي عبد الوهاب_ بايقاف زواج فاطمة من المعلم سعد وذلك بسبب قصة حبهما منذ الطفولة ، ويحاول رشاد الانتقام من الشخص الذي أفصح عن علاقتهما لخالها شحاتة _ محمود البزاوي_ وكان أول شخص جاء بذهنه للانتقام منه هو عفيفي الذي يعمل بدكان المعلم عوض _ ضياء عبد الخالق .

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 13

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 13 اليوم ، معرفة طه القماش _ أمير كرارة _ لما ينوي رشاد القيام به ضد عفيفي ويقوم بانقاذه منه ، كما يبدأ طه القماش في التجارة الجديدة له بسوق الكانتو بعد أن تعهد للمفتش أنه لن يعودلأي عمل غير قانوني الحلقات السابقة .

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان واخراج حسين منباوي وبطولة أمير كرارة ومي عز الدين.