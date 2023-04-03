مسلسل «سوق الكانتو» الحلقة 12 : انتقام الخواجة من طه القماش وفاطمة تعثر على أوراق الحُجة

عرضت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة السابقة ، قيام رشاد _ فتحي عبد الوهاب_ بالذهاب لمقابلة فاطمة _ مها نصار_ وانفعاله عليها بعد أن أخبرها أنه يريد أوراق الحجة المتبقية وحتى الآن لم تجدها وذلك سبب تعطيل زواجهما حيث يتبقى أوراق حسنين القماش _ عبد العزيز مخيون ، وشهدت الحلقة أيضا تذكر رشاد أثناء حديثه مع فاطمة وذكريات حبهما في الطفولة مشهد ضرب والده بالشارع دون أن يستطيع الدفاع عنه ويغضب لذلك .

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 12

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 12 اليوم ، العديد من الأحداث المشوقة للمشاهدين منها تعرض طه القماش _ أمير كرارة_ لانتقام جابر الخواجة منه بتسليط رجاله على طه بعد أن كان سببا في القبض على الخواجة الحلقات السابقة بكشف تجارته المشبوهة بالمخدرات والكحوليات .

كما تشهد الحلقة أيضا عثور فاطمة على الأوراق المتبقية للحجة واعطائها لرشاد لكنه لايفي بوعده لها بالزواج منها.

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان واخراج حسين منباوي وانتاج تامر مرسي .

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11 بطولة عدد من الفنانين منهم عبد العزيز مخيون ومحمود البزاوي وتأليف هاني سرحان واخراج حسين منباوي .