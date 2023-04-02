مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11: طه القماش يعود للسوق وجده يرضى عنه.. ومحاكمة الخواجة

شهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10، قيام طه القماش _ أمير كرارة_ التعهد ببمفتش بعدم عودته للقيام بأعمال غير قانونية ويطلب منه المفتش الذهاب للإسكندرية ليقوم بإنهاء إجراءات الإفراج عنه منها .

وعرضت الحلقة أيضا قيام حسنين _ عبد العزيز مخيون _ بكشف سر الدكان الأحمر لفاطمة _ مها نصار _ بعد تعرضه لأزمة صحية ، ويخبرها أنه حصل عليه بطعمه وهو في سن صغير واستحله منه دون وجه حق .

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11 اليوم، محاكمة الخواجة جابر بعد القبض عليه الحلقة السابقة بتهمة تجارة المخدرات والكحوليات في منزله.

كما تنجح راوية في تقريب طه لوالدتها _ شيرين _ ويستطيع جابر العودة مرة ثانية للسوق بعد طرد جده له الحلقة السابقة لكنه يرضى عنه ويسمح له بالعودة للسوق.

مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، تأليف هاني سرحان واخراج حسين منباوي.