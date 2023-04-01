مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10 : راوية تتوسط بين طه القماش وجده وينتقم من الخواجة

عرضت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 9 ، الكثير من المشاهد الجذابة منها قيام صاحب العقار الذي يسكن فيه طه القماش _ أمير كرارة_ بطرده بعدما تسبب في اقتحام الشرطة للشقة وتفتيشها للبحث عن أدوات تقطير الكحول وطالبه ألا يعود مرة ثانية للمنزل .

كما شهدت الحلقة أيضا انتقام طه القماش مما تعرض له الحلقات الماضية بعد مقتل صديقه وغضب جده حسنين منه وطرده من السوق وأمره ألا يعود لهذه المنطقة مرة ثانية ، بعدما خطط لذلك الخواجة جابر.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10 اليوم ، معرفة راوية_ مي عز الدين_ بما فعله طه القماش في السوق وغضب جده عليه ومحاولتها التوسط بينهما.

كما تشهد الحلقة أيضا انتقام طه القماش من صاحب العقار الذي قام بطرده من شقته.

مسلسل سوق الكانتو يشارك في بطولته كوكبة من الفنانين منهم محمود البزاوي وعبد العزيز مخيون ومها نصار تأليف هاني سرحان وإخراج حسين منباوي.