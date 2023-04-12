مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 21: سلوى عثمان تتوقف عن السواقة.. وزيزي تقف بجانب زوجها سامي

شهدت أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 20 ، قيام سامي _ محمد لطفي_ باتخاذ قرار اعتزاله العمل كوكيل لكرة القدم بعد استغناء وليد ابن شقيقته عنه واستبداله بوكيل آخر لتطويره في كرة القدم.

كما شهدت الحلقة تعرض سعاد _ سلوى عثمان_ زوجة رمضان لمشكلة كبيرة بسبب السواقة ، ويأمرها زوجها رمضان بالتوقف عنها لكن تخبره أنها تحاول مساعدته في مصاريف وطلبات المنزل .

مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 21

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 21 ، موافقة سلوى عثمان على التوقف عن السواقة تماما بعد المشكلة التي تعرضت لها الحلقة السابقة .

كما يقوم وليد بمصالحة خاله سامي بعد الاستغناء عنه كوكيل له بلعبة كرة القدم ، ويحاول اقناعه بالتراجع عن قرار اعتزاله العمل ، بالاضافة أن زوجته زيزي تقف بجانبه وتطلب منه ألا يعتزل العمل لكونه يحب هذه المهنة .

مسلسل رمضان كريم 2 بطولة عدد من الفنانين منهم نجلاء بدر وسيد رجب وصبري فواز ومحمد لطفي اخراج سامح عبد العزيز .