مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 20: سامي يعتزل عمله كوكيل لكرة القدم.. وسلوى عثمان تواجه مشكلة بسبب السواقة

شهدت أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 19، إنجاب زوجة جمال سامية لطفلهما الثاني وتسميته بـ”بلال” بعد أن كان جمال يرفض إنجابها مرة ثانية بسبب ظروفه المادية الصعبة.

وعرضت الحلقة أيضا قيام رمضان بالتعرف على حبيبة ابنه وليد وقيامه بخطبتها له في احتفالية عائلية بمنزله فقط، وقام وليد بالتعاقد مع وكيل أعمال جديد لكرة القدم بدلا من خاله سامي _ محمد لطفي لعدم قدرته على تطويره بالشكل الذي يتمناه.

مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 20

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 20 اليوم ، قرار سامي باعتزاله العمل كوكيل للاعبي كرة القدم بعد استغناء وليد عنه.

كما تشهد الحلقة أيضا تعرض زوجة رمضان_ سلوى عثمان_ لمشكلة كبيرة لقيادتها السيارة بتهور، ويأمرها رمضان بالتوقف عن السواقة تماما .

مسلسل رمضان كريم 2 بطولة عدد من الفنانين منهم نجلاء بدر وسيد رجب وصبري فواز ومحمد لطفي اخراج سامح عبد العزيز .