مسلسل «رمضان كريم 2» الحلقة 19 : خطوبة وليد بمنزل سيد رجب

عرضت أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 18 أمس ، قيام جمال _ كريم عفيفي_ بأخذ زوجته سامية لعيادة طبية حتى يرغمها على عملية الاجهاض لاسقاط حملها الثاني .

لكن تقوم سامية بموافقته والذهاب لدورة المياه بالعيادة والاتصال برمضان_ سيد رجب_ من أجل أن ينقذها من زوجها جمال فيأتي رمضان للعيادة ويأخذهما لمنزله ويقوم بتهدئتهما واقناع جمال أن يوافق هذه المرة على بقاء حمل زوجته سامية وأن الرزق بيد الله سبحانه .

كما شهدت الحلقة أيضا قيام وليد باخبار عمه سامي _ محمد لطفي_ أنه سيتعاقد مع وكيل أعمال لكرة القدم غيره ، حيث أنه لايستطيع تطويره بالشكل الذي يريده ويوافقه سامي على ذلك قائلا ” أتمنالك الخير طبعا ” ، ويقوم رمضان بعمل مصالحة بينه وبين كلب ابنة شقيقته ويزو وزوجها الذي يعيشان مع رمضان وزوجته سعاد في منزلهما .

مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 19

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 19 اليوم ، انجاب سامية زوجة جمال لطفلهما الثاني وتسميته ” بلال” كما اتفقا مع رمضان الحلقة الماضية .

كذلك تشهد الحلقة تعرف رمضان على حبيبة ابنه وليد _ كريم الأبنودي_ وقيامه بخطبتها له في احتفال عائلي بمنزلهما .

مسلسل رمضان كريم 2 تأليف أحمد عبد الله واخراج سامح عبد العزيز وانتاج أحمد السبكي ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين .