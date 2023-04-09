مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 18: خميس يفكر في الزواج مرة ثانية وعثور أهل الحارة على سيد رجب

شهدت أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 17، العديد من الأحداث المشوقة للمشاهدين منها، قيام رمضان_ سيد رجب _ بترك منزله بعد زيادة المشاكل فيه مع زوجته سعاد لإصرارها على تعلم قيادة السيارة.

كما شهدت الحلقة أيضا خلاف رمضان مع ابنة شقيقته ويزو بسبب ظروف عملها التي تتسبب في غيابها عن المنزل أغلب اليوم، والحاح خميس مع المعلمة سميرة للاستيلاء على قهوة الحارة الكبرى المالكة لها.

مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 18

من المتوقع أن تشهد أحداث الحلقة 18 اليوم ، عثور أهل الحارة على رمضان بعد بحثهم عنه مع زوجته سعاد الحلقة الماضية.

وتعرض الحلقة أيضا تفكير خميس في الزواج للمرة الثانية، حتى يتخلص من المعلم صبيح وزوجته شربات اللذين يعيشان معه في منزله رغما عنه.

مسلسل رمضان كريم 2 تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وانتاج أحمد السبكي ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين.