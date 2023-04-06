مسلسل «رمضان كريم 2» الحلقة 15: خميس يعود للعمل بقهوة الحارة

شهدت أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 14، اكتشاف رمضان كذب زوجته سعاد عليه _ سلوى عثمان_ حيث قالت له أنها قامت بالذهاب لأقاربها لكنه اكتشف أنها كانت تتعلم السواقة مرة ثانية مع جمال _ كريم عفيفي_ وطلب منها رمضان بغضب شديد أن تترك هذا الأمر وأنها لن تعود لها مرة ثانية وأبلغته سعاد ان رخصتها انتهت .

كما شهدت الحلقة أيضا ذهاب جمال _ كريم عفيفي _ لرمضان من أجل قيامه بتوقيع أوراق الشركة لكي يعمل بها ، وسألت المعلمة سميرة خميس _ صبري فواز _ عن سبب عدم تواجده بالقهوة الخاصة بها فأخبرها أنه يشعر بالخجل منها بعد قيامها بدفع غرامة له .

مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 15

من المتوقع أن تشهد احداث الحلقة 15 لمسلسل رمضان كريم 2 اليوم ، قيام رمضان بالشجار مع جمال بسبب تعليمه لزوجته سعاد السواقة مرة ثانية .

كما تشهد الحلقة أيضا عودة خميس للعمل مرة أخرى مع المعلمة سميرة في قهوة الحارة الكبرى، وتترك زيزي منزلها بعد غضبها من زوجها سامي بسبب عدم قدرته على تحمل مصاريفها وشراءها لسيارة لابنتها كما وعدتها .

مسلسل رمضان كريم 2 تأليف أحمد عبد الله واخراج سامح عبد العزيز وانتاج أحمد السبكي ، ويشارك فيه سيد رجب وصبري فواز ومحمد لطفي ونجلاء بدر .