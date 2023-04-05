مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 14: سامية تطلب الطلاق من جمال وقرار من المعلمة سميرة

شهدت أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة السابقة ، قيام جمال _ كريم عفيفي_ بالشجار مع زوجته سامية بعد إخبارها له أنها حامل للمرة الثانية بسبب عدم قدرته على تحمل مصاريف طفل ثان وهو يبدأ عمل جديد كما قال لزوجته، ووالدته _ سلوى محمد علي_ حاولت مع جمال ألا يترك سامية تترك المنزل.

كما شهدت الحلقة أيضا عودة خميس وصبيح لمنزل خميس فيجدا شربات_ بدرية طلبة_ التي تقوم بأعمال سحر وتلوم زوجها صبيح أنه تركها دون أموال وحينما خرج من السجن لم يعد للمنزل وتركها وحيدة، ويحاول خميس السيطرة على المعلمة سميرة من أجل إدارة قهوتها بالحارة.

مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 14 :

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 14 اليوم، موافقة المعلمة سميرة على أن يدير خميس قهوتها بالحارة بعد ضغط كبير منه في ذلك.

كما تشهد الأحداث أيضا طلب سامية زوجة جمال الطلاق منه بعد رفضه أن تنجب مرة ثانية، وكذلك تعود زيزي للشجار مع زوجها سامي بعد استلافه أموالا منها لتنفيذ مشروعه الجديد.

مسلسل رمضان كريم 2 تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكي.