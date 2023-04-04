مسلسل «رمضان كريم 2» الحلقة 13: سيد رجب يكتشف أمور سيئة في «تيك توك» ويغلقه

عرضت أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 12 أمس للمشاهدين ، الكثير من المواقف الكوميدية التي جمعت بين رمضان_ سيد رجب _ مع أحد ابناء الحارة حيث قام بطلب منه توصيل الكهرباء من شقته ووافق على طلبه .

كما شهدت الحلقة أيضا قيام سامي _ محمد لطفي _ باستلاف أموالا من زوجته زيزي _ نجلاء بدر _ وذلك لاقامة مشروعه الجديد الخاص بالعجل الذي يريد سامي افتتاحه ، وقام سيد رجب بطلب من زوجته سعاد _ سلوى عثمان_ أن تقوم بانشاء حساب له بطبيق تيك توك ، واكتشاف رمضان انه يعاني من أمراض الضغط والسكر وقام بتعنيف أبنه وليد بعد اكتشافه أنها يفطر في رمضان .

مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 13

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 13 اليوم ، انتشار مشروع سامي الجديد في الحارة ، وتعرض زوجته زيزي لمشكلة كبيرة في مشروعها الذي أقامته الحلقات السابقة كمصممة للعباءات .

كما تشهد الحلقة عودة ويزو ابنة شقيقة رمضان لمنزل خالها مرة ثانية ، وقيام رمضان بقضاء وقتا طويلا انشغالا بحسابه على تطبيق تيك توك ويفاجأ بظهور فيديوهات غير لائقة عليه فيقرر اغلاقه وعدم تصفحه مرة ثانية .

مسلسل رمضان كريم 2 تأليف أحمد عبد الله واخراج سامح عبد العزيز وانتاج أحمد السبكي .