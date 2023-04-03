مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 12: سامي يشارك زيزي في مشروعها الجديد.. وويزو تغادر منزل خالها رمضان

عرضت أحداث مسلسل رمضان كريم2 الحلقة 11، تعرض منزل رمضان وزوجته سعاد لحريق بمنزلهما بسبب ترك رمضان المكواة لابنة شقيقته ويزو وتسببت في حدوث حريق بالمنزل لكن رمضان وسعاد ينجوان من الحريق .

كما عرضت الحلقة أيضا تراجع زيزي عن دخولها مجال التمثيل، وقيامها بعمل مشروع جديد لتصميم العباءات بالحارة وزيادة شهرتها بها في الحارة .

مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 12

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 12 ، مغادرة ويزو لشقة خالها رمضان بعد الحريق الذي تسببت فيه وكاد خالها وزوجته سعاد يتعرضان لخطر كبير ، كما تعرض الحلقة اليوم مشاركة سامي لزوجته زيزي مشروعها الجديد في تصميم العباءات .

مسلسل رمضان كريم 2 تأليف أحمد عبد الله واخراج سامح عبد العزيز وانتاج احمد السبكي .