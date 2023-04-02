مسلسل «رمضان كريم 2» الحلقة 11: زيزي تترك منزل سامي والمعلمة سميرة تطرد خميس

عرضت أحداث مسلسل “رمضان كريم 2” الحلقة السابقة للجمهور، ذهاب سامي _ محمد لطفي _ لإحدى ورش تدريب التمثيل فيجد زوجته زيزي _ نجلاء بدر _ وابنتها يتدربان في الورشة فيغضب ويمنعهما ويأخذهما للمنزل.

كما شهدت الحلقة أيضا غضب المعلمة سميرة_ سلوى خطاب_ من خميس_ صبري فواز _ بسبب قيامه بتطوير قهوتها دون الرجوع لها وشراءه تلفزيون بها لعرض مباريات الدوري الأوروبي للزبائن.

مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 11

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل “رمضان كريم 2” الحلقة 11 اليوم ، قيام المعلمة سميرة بطرد خميس من القهوة، كما تترك زيزي المنزل لسامي بعد رفضه دخولها مجال الفن والتدرب بورشة للتمثيل.

وتتعرض الحلقة أيضا لنجاح سامي في وظيفته الجديدة كمدير فني لأحد مراكز الشباب، وكسبه لأموال كثيرة منها.

مسلسل “رمضان كريم 2” تأليف أحمد عبد الله وإنتاج أحمد السبكي وبطولة سيد رجب وصبري فواز ومحمد لطفي ونجلاء بدر.