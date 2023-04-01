مسلسل «رمضان كريم 2» الحلقة 10: ويزو تكتشف حيلة خالها وصبيح يطالب خميس بنصف إيراد القهوة

شهدت أحداث مسلسل رمضان كريم 9، قيام خميس _ صبري فواز _ بتطوير قهوة المعلمة _ سلوى خطاب _ وشراء تلفزيون بها وعرض مباريات الدوري الأوربي كما نصحه المعلم صبيح _ بيومي فؤاد .

كما عرضت الحلقة شكوك رمضان_ سيد رجب_ في زوجته سعاد _ سلوى عثمان _ وقيامه أيضا باخراج كلب ابنة شقيقته ويزو _ من منزله دون أن يراه أحد، وحينما سألته عن كونه شاهد الكلب قال إنه لم يشاهد شيئا وحزنت ويزو جدا وتعرضت لإغماءة.

مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 10

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة 10 اليوم ، غضب سعاد من زوجها رمضان بعد شكه في أخلاقها ، كذلك تكتشف ويزو أن خالها رمضان هو من قام باخراج كلبها من المنزل وغضبت وقررت ترك منزله برفقة زوجها أحمد.

كما تشهد الحلقة مطالبة بيومي فؤاد لخميس بأن يعطيه نصف ربح القهوة بعدما اقترح عليه أفكارا لتطويرها.

مسلسل “رمضان كريم 2” يشارك فيه محمد لطفي ونجلاء بدر وتأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.