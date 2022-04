مسلسل دايما عامر الحلقة 15 .. مصيبة جديدة يحاول عامر حلها

مسلسل دايما عامر في الحلقة 15 … بعد فوز اسم المدرسة بالمسابقة الفنية وفشلهم فى المسابقة التعليمية تحدث عامر ـ مصطفي شعبان ـ مع فدوى مدرسة الموسيقي عن استغرابه حول النجاح فى مسابقة والفشل في آخري ، وأكد على ضرورة إيجاد حلول ليكونوا طلبة المدرسة متفوقين دراسيا أيضا ، وهو ما سيحاول فعله بالتأكيد بعد عودتهم من الغردقة .

أما زهرة ـ لبلبة ـ فكان جميع المدرسين وهي معهم ، وأيضا أبو الوفا ـ عمرو عبد الجليل ـ مجتمعين على مركب ، ولكنها اكتشفت أن هناك مصيبة حدثت بالمدرسة وسيكون عليهم جميعا العودة سريعا لتدارك هذه الكارثة التي لم يعلن عنها ، وسيعرف المتفرجين تفاصيلها خلال هذه الحلقة .

ولكن مما حدث في حلقة سابقة ستكون واقعة السطو الإلكتروني على التابلت الخاص بمدرس الرياضيات ـ محمد ثروت ـ من قبل أحد الطلبة الناقمين على المدرسة والمدرسين السبب فهذه هذه الكارثة .

مواعيد مسلسل دايما عامر الحلقة 15

مسلسل دايما عامر الحلقة 15 مواعيد عرضه على قنوات on و الحياة وأيضا منصة watch it ، فعلي على شاشة ON يعرض الساعة 12:25 بعد منتصف الليل، ويعاد في تمام الساعة 6:55 صباحا ، و على قناة الحياة يعرض ثلاثة مرات أيضا وهي الساعة 7:40 مساءً والاعادة 4.15 صباحا و 8 صباحا .

مسلسل دايما عامر المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج كامل أبو علي .

و تدور أحداث مسلسل دايما عامر حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة .