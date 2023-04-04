مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 13: سميحة تكتشف سر الجدة سوسو وتطرد أكرم

شهدت أحداث مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 12 أمس، مقابلة سميحة _ يسرا_ لعم مصرفاوي البواب _ عبد الله مشرف_ ويطلب منهم دخول البيت لتجد سميحة وابنتها _ سماح _ وأكرم المحامي وزوجته وسامح بانتظارهم.

كما شهدت الحلقة أيضا اخبار المصرفاوي سميحة أن الجدة سوسو قامت ببيع الشقة منذ سنتين، إضافة أن قريبتها انشراح كانت تزورها بشكل مستمر .

مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 13

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 13 اليوم، اكتشاف سميحة بسر الجدة سوسو وذلك لاستلامها الميراث .

كما تكتشف سميحة أن المحامي أكرم قام بخداعها وتطرده وتطلب منه عدم رؤيته مرة ثانية، وتحاول زوجته فوقية التوسط بينهما لحل المشكلة.

مسلسل حمد الله ع السلامة بطولة يسرا تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج العدل جروب.