مسلسل «حمد الله ع السلامة» الحلقة 12: الجدة سوسو ترفض اعطاء سميحة الميراث

شهدت أحداث مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 11 أمس ، قيام سميحة السويسي _ بالبحث عن الجدة سوسو في دهشور ، وتقابل أحد رجال القرية وتسأله عن عنوان المصرفاوي .

كما شهدت الحلقة طلب سماح _ مايان السيد_ من علي بويكا_ عنبة_ توصيلها هي ووالدتها سميحة ومعهما المحامي أكرم وزوجته فوقية لدهشور بعد موافقته على ذلك للبحث عن الجدة سوسو .

مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 12

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 12 اليوم ، وصول سميحة وأكرم للجدة سوسو في دهشور ، لكن ترفض اعطائها الميراث .

كما يحاول أكرم المحامي اقناع الجدة سوسو أن تقوم باعطاء الميراث لسميحة لأنه من حقها ، كما تشهد الحلقة أيضا مشاجرة أكرم مع زوجته فوقية بسبب مافعلته باظهار حبها للمحشي أمام الجمهور بسي بي سي ومشاهدة الجميع لما فعلته .

مسلسل حمد الله ع السلامة بطولة عدد من الفنانين منهم شيماء سيف ومايان السيد وآدم الشرقاوي تأليف محد ذو الفقار واخراج عمرو صلاح .