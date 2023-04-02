مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 11: سميحة تصل لميراث الجدة سوسو.. وسماح تبدأ قصة حب

شهدت أحداث مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 10 بطولة يسرا ، قيام سميحة _ يسرا_ وأبنائها والمحامي أكرم _محمد ثروت_ وزوجته فوقية_ شيماء سيف_ بالسؤال على المصرفاوي كما نصحتهم احدى جيران الجدة سوسو التي حاولت سميحة الذهاب لمنزلها والوصول لها.

وتعلم سميحة أن المصرفاوي تزوج الجدة سوسو وسافر للبلد معها للاحتفال بسبوع أحد أقاربه، وذلك بعد وصول سميحة لشقة الجدة سوسو ومحاولتها لفتح باب الشقة وذلك من أجل استلام الميراث.

مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 11

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 11 اليوم، مقابلة سميحة للمصرفاوي ومساعدة المحامي أكرم _ محمد ثروت_ لسميحة في الوصول لميراث الجدة سوسو بمساعدة المصرفاوي.

كما تدخل سماح ابنة سميحة _ يسرا_ في قصة حب عاطفية مع أحد الأشخاص ، ويغضب عنبة منها بعد أن ساعدها الحلقات السابقة في أمور كثيرة.

مسلسل حمد الله ع السلامة بطولة يسرا وشيماء سيف تأليف محمد ذو الفقار واخراج عمرو صلاح.