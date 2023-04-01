مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 10 : عنبة يتقدم لخطبة مايان السيد ويسرا تصل للجدة سوسو

شهدت أحداث مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة السابقة ، قيام أكرم المحامي _ محمد ثروت بالتوقيع على استقالته لغيابه عن عمله ، وقامت دكتورة سميحة السويسي _ يسرا_ بتعنيف ابنتها سماح _ مايان السيد_ بسبب عدم ذهابها للفندق ووضحت لها أن سبب ذلك تعرضها لمعاكسة بعض الأشخاص ودفاع بويكا عنها _ عنبة _ واستضافتها في منزله وسط أسرته.

مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 10

من المتوقع أن تشهد أحداث الحلقة 10 اليوم ، وصول سميحة للجدة سوسو وتقدم بويكا لخطبة سماح ورفض والدتها لذلك ، كما تثبت سميحة السويسي بالدليل أن أكرم المحامي خدعها وقام بالاتفاق مع بيومي فؤاد وأعطاها شقة ليست جديدة.

مسلسل حمد الله ع السلامة تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج العدل جروب.