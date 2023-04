مسلسل حرب الحلقة 7 : القناص يدلي بمعلومات عن الظافر

شهدت أحداث مسلسل حرب الحلقة 6 بطولة أحمد السقا ومحمد فراج ، قيام عدد من الأشخاص بمبايعة عثمان _ أحمد السقا_ واعلانه عن نفسه باسم جديد ” الظافر” ، بفيديو قام بتسجيله وقام بتهديد الأمن الوطني أنه سيقوم بتنفيذ عمليات ارهابية جديدة .

وشهدت الأحداث اخبار الضابط شريف للرائد عمر _ محمد فراج_ انه متوتر دائما بسبب محاولاته البحث عن عثمان ويجب أن يعطي وقتا لدراسة ملفات أخرى في عمله بالأمن الوطني بجانب البحث عن الظافر أو عثمان .

مسلسل حرب الحلقة 7

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل حرب الحلقة 7 اليوم ، تفجير الظافر مناطق حيوية جديدة بالقاهرة والقاء الأمن الوطني على بعض العناصر الارهابية التي ساهمت في هذا التفجير واعترافهم على تواصلهم مع الظافر .

كما تشهد الحلقة أيضا قيام القناص الذي تم القبض عليه الحلقة الماضية _ محمد العمروسي_ بأمر الظافر له بالادلاء بمعلومات عن مكان الظافر _ أحمد السقا _ لتشتيت الأمن عن مكانه الجديد كما خطط لذلك الظافر .

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف اياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي

مسلسل حرب يضم 10 حلقات ويعرض ابتداء من اليوم 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.