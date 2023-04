مسلسل حرب الحلقة 6 : إصابة الضابط شريف من أحد العناصر التكفيرية ووصول عمر لمعلومات عن مكان عثمان

عرضت أحداث مسلسل حرب الحلقة 5 بطولة أحمد السقا ومحمد فراج ، العديد من الأحداث المشوقة للجمهور منها قيام الضابط شريف _ أحمد سعيد عبد الغني _ بالتحقيق مع وفيق بعد القبض عليه للوصول لعثمان_ أحمد السقا _ ويخبره شريف أن أصدقاؤه فؤاد ومدحت قتلا ليقرر وفيق الاعتراف له بكل مايعرفه .

كما شهدت الأحداث أيضا قيام عثمان بالاتصال بالضابط عمر الامام _ محمد فراج_ وتهديده انه سيقتله في أقرب وقت ونصحه ان يجلس في بيته مع أسرته ويقرأ القرآن لأن نهايته اقتربت على يده ، ليرد عليه عمر أنه لايخاف أبدا لأنه يعلم أنه على حق ، ويذهب عثمان لمروة _ سارة الشامي _ ويهددها أنها لو تصرفت دون اذنه سيقتلها وأمرها أنه سيتزوجها بعد انتهاء عدتها بوفاة زوجها .

مسلسل حرب الحلقة 6

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل حرب الحلقة 6 اليوم ، توصل الضابط عمر لمعلومات هامة ستساعده في الوصول لمكان عثمان او الظافر كما يسمي نفسه بين افراد التنظيم الارهابي _ أحمد السقا .

كما يتعرض الضابط شريف لاصابة باطلاق الرصاص عليه من الجماعة الارهابية أثناء ملاحقته لأحدى العناصر التكفيرية بالعريش .

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف اياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل حرب يضم 10 حلقات ويعرض ابتداء من اليوم 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.