مسلسل حرب الحلقة 5 : تفجير الظافر مكانا حيويا والترصد لمكان عمر الإمام

شهدت أحداث مسلسل حرب الحلقة 4 أمس بطولة أحمد السقا ومحمد فراج ،ذهاب الضابط عمر الامام_ محمد فراج _ للمستشفى بالعريش التي كان يعالج فيها أحد لإفراد التنظيم الارهابي ” فؤاد” لكشف معلومات منه تساعده في الوصول لموقع هذا التنظيم ، ويعلم ” الظافر” _ أحمد السقا بمحاولة عمر الامام بالوصول له ويطلب من أحدى افراد التنظيم انتظار عمر لحظة خروجه من المستشفى لاطلاق النار عليه وقتله لكن ينجو عمر من هذا الحادث .

وشهدت الحلقة أيضا محاصرة الظافر قبل هروبه ـ لكن توقع ذلك وقام باطلاق النار مع رجاله وهرب بسرعة ، ويقطلب عمر الامام من الضابط شريف_ أحمد سعيد عبد الغني_ عدم مغادرة سيناء الا بالقبض على الظافر لكن تأتيتهم تعلميات بضرورة العودة للقاهرة لكن يقنعه عمر بالبقاء في سيناء .

مسلسل حرب الحلقة 5

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل حرب الحلقة 5 اليوم ، أحداثا مثيرة بين الضابط عمر الامام والظافر ، ويحاول الظافر حشد رجاله والترصد لمكان تواجد عمر الامام لقتله لكن يخبره الضابط شريف بان هناك رجالا يراقبون تحركاته ويحذره من ذلك .

وتشهد الأحداث تفجير الظافر احدى الأماكن الهامة الحيوية بالقاهرة في نهاية الأحداث .

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف اياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل حرب يضم 10 حلقات ويعرض ابتداء من اليوم 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.