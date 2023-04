مسلسل حرب الحلقة 4 : الظافر يبدأ عملية إرهابية جديدة والضابط عمر يوزع صورته بالعريش

شهدت أحداث مسلسل حرب الحلقة 3 أمس بطولة أحمد السقا ومحمد فراج ، نجاح ضابط الأمن الوطني عمر الامام_ محمد فراج _ في رصد تحركات أحدى العناصر الارهابية فؤاد _ أحمد أبو زيد_ بعد علمه بتعرضه لآلام باكلى ويقوم بتتبع خط سيره ويكشف الضابط شريف _ احمد سعيد عبد الغني_ لعمر أن هناك مستشفى واحدة بالعريش تقوم بالغسيل الكلوي ليذهب لها عمر الامام فورا .

وشهدت الحلقة قيام الظافر _ احمد السقا بالذهاب للمستشفى للاطمئنان على نجل شقيقته فؤاد في نفس الوقت الذي يسأل فيه عمر موظفة الاستقبال بالمستشفى عن صورة فؤاد وتواجده بها ، وحينما يخرج فؤاد برفقة زوجته يعترضه عمر ويشهر السلاح أمامه لكن يقوم الظافر بطلب السماح لهما بالانصراف أو تفكير المستشفى بمن فيها حيث قام باحاطتها ب6 عبوات ناسفة.

ويقوم عم بالتحقيق مع احدى العناصر التكفيرية _ مدحت بعد محاولة أفراد التنظيم قتله ويطلب منه اخباره عن هوية الظافر والذي يخطط له ، واثناء قيامه بالتحقيق تنفجر سايرة محملة لمواد متفجرة بقسم العريش فيوجه صناع العمل تحية لروح شهداء الوطن في قسم ثالث العريش .

مسلسل حرب الحلقة 4

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل حرب الحلقة 4 اليوم ، قيام الظافر بعملية ارهابية جديدة ردا على محاولة الضابط عمر الامام بالقبض على فؤاد بمستشفى العريش .

كما يقوم عمر بمساعدة الضابط شريف بمحاصرة منطقة العريش للقبض على الظافر ، وتوزيع صورته على أنحاءها ، ويقوم الظافر ببدء عمليات جلب السلاح الجديد الذي وعد به أمير التنظيم _ محمود البزاوي_ بعد لقاؤه معه وكاد الأمير يقتل الظافر لكنه قرر تأجيل ذلك .

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف اياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل حرب يضم 10 حلقات ويعرض ابتداء من اليوم 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.