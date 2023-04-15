مسلسل جت سليمة الحلقة 9 : حبس السلطان طمعان لموكوس وسليمة تجمع فصول الكتاب السحري

شهدت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 8 بطولة دنيا سمير غانم أمس ، تأنيب سليمة _ دنيا سمير غانم_ لنفسها بعد قيامها بتركها لشقيقها ” عمر” في قبضة السلطان طمعان _ خالد الصاوي _ ويقاطعها موكوس _ محمد سلام _ ليعرف سبب اخبار والدته بحقيقة والده ليكتشف أنه الملك “عرفان” شقيق السلطان طمعان ويتذكر حديث والدته عنه أنه فارس وشجاع ، ويخبر موكوس سليمة أن كان يعرف أن والدته تقوم بإخفاء سرا عليه .

وعرضت الحلقة أيضا محاولة سليمة مساعدته في استرداد ملكه الذي أخذه منه السلطان طمعان وتحكي له قصة الملك سمبا ” الأسد” والتي تشبه قصته بصورة كبيرة ومحاولاته المستمرة لاسترداد ملكه من جديد ، وتواجه سليمة مشكلة كبيرة حيث قام السلطان طمعان بوضع حياة شقيقها أمام تسليمها له للكتاب المسحور فتقرر جمع فصول الكتاب وتسليمها لطمعان ويقرر موكوس مساعدتها في الوصول لشقيقها واسترداد ملكه من طمعان ، حيث جمعت بين موكوس وسليمة قصة حب عاطفية .

مسلسل جت سليمة الحلقة 9

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 9 اليوم ، اكتشاف السلطان طمعان لما يخطط له موكوس مع سليمة ويقرر معاقبة موكوس وحبسه بالسجن داخل القصر .

كما تقوم سليمة بجمع بعض فصول الكتاب السحري حتى تستطيع إنقاذ شقيقها من قبضة السلطان طمعان .

يأتي مسلسل جت سليمة في تمام الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة “Watch it” الساعة 9 مساء، ويعاد في تمام 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا.