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مسلسل جت سليمة الحلقة 6: اكتشاف السطان طمعان سر سليمة.. والوزير يعرف هويتها

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عرضت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 5 أمس للجمهور بطولة دنيا سمير غانم ، استمرار سليمة في البحث عن شقيقها المختفي الذي تم بيعه مع الأطفال الحلقات الماضية

مسلسل جت سليمة الحلقة 6: اكتشاف السطان طمعان سر سليمة.. والوزير يعرف هويتها
أحمد حمدي

أحمد حمدي

11:31 ص, الأربعاء, 12 أبريل 23

عرضت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 5 أمس للجمهور بطولة دنيا سمير غانم ، استمرار سليمة في البحث عن شقيقها المختفي الذي تم بيعه مع الأطفال الحلقات الماضية، ويساعدها في البحث عن شقيقها موكوس _ محمد سلام بعد قدرتها على دخول قصر السلطان طمعان _ خالد الصاوي .

كذلك شهدت الحلقة سؤال سليمة لموكوس عن سبب مساعدته لها، ليخبرها أن هذه وصية من والدته بمساعدة الغريبة حتى تتحق النبؤة .

مسلسل جت سليمة الحلقة 6

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 6 اليوم، اكتشاف السلطان طمعان أن هناك سرا وراء دخول سليمة لقصره وكذلك موجود موكوس معها.

كما تشهد الحلقة قدرة الوزير بالقصر _ سامي مغاوري_ على اكتشاف من هي سليمة برغم محاولاتها اخفاء حقيقتها عنه الحلقة السابقة حينما سألها عن هويتها وبلدتها .

يأتي مسلسل جت سليمة في تمام الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء، ويعاد في تمام  2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا،

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، بطولة دنيا سمير غانم،  خالد الصاوى، بيومي فؤاد ، محمد سلام ، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

11:31 ص, الأربعاء, 12 أبريل 23