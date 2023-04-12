مسلسل جت سليمة الحلقة 6: اكتشاف السطان طمعان سر سليمة.. والوزير يعرف هويتها

عرضت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 5 أمس للجمهور بطولة دنيا سمير غانم ، استمرار سليمة في البحث عن شقيقها المختفي الذي تم بيعه مع الأطفال الحلقات الماضية، ويساعدها في البحث عن شقيقها موكوس _ محمد سلام بعد قدرتها على دخول قصر السلطان طمعان _ خالد الصاوي .

كذلك شهدت الحلقة سؤال سليمة لموكوس عن سبب مساعدته لها، ليخبرها أن هذه وصية من والدته بمساعدة الغريبة حتى تتحق النبؤة .

مسلسل جت سليمة الحلقة 6

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 6 اليوم، اكتشاف السلطان طمعان أن هناك سرا وراء دخول سليمة لقصره وكذلك موجود موكوس معها.

كما تشهد الحلقة قدرة الوزير بالقصر _ سامي مغاوري_ على اكتشاف من هي سليمة برغم محاولاتها اخفاء حقيقتها عنه الحلقة السابقة حينما سألها عن هويتها وبلدتها .

يأتي مسلسل جت سليمة في تمام الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء، ويعاد في تمام 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا،

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، بطولة دنيا سمير غانم، خالد الصاوى، بيومي فؤاد ، محمد سلام ، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.