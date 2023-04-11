مسلسل «جت سليمة» الحلقة 5 : السلطان طمعان يكشف الخائن ويعدمه

عرضت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 4 للجمهور ، محاولة أحد الأشخاص قتل السلطان طمعان _ خالد الصاوي_ بقصره وذلك بطعام مسموم لكن لانشغاله يتناول كلبه هذا الطعام المسموم ويموت وتبدأ عملية البحث عن الشخص الخائن في قصر طمعان .

كما عرضت الحلقة أيضا قيام السلطان طمعان بطلب من سليمة أن تكون مطربة بقصره بأرض النعام ، وحينما دخلت سليمة القصر بدأت البحث عن شقيقها الذي اختفى الحلقات الماضية وحينما رأها الحراس قامت بالهرب منهم ، وقام موكوس _ محمد سلام_ بدعوة سليمة لتناول افطار ملوكي فقدم لها بعض الأطعمة غير المعروفة لها فرفضت الطعام مثل نخوس وبقلوظ وزلاطية.

مسلسل جت سليمة الحلقة 5

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 5 اليوم ، اكتشاف السلطان طمعان الشخص الخائن الذي حاول قتله واعدامه أمام العامة.

كما تشهد الحلقة طلب سليمة من السطان طمعان مساعدتها في العثور على شقيقها الذي اختفى منها ، ويأمر طمعان حراسه بمساعدتها في ايجاد شقيقها ومعهم موكوس أيضا.

يأتي مسلسل جت سليمة في تمام الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء، ويعاد في تمام 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا،

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، بطولة دنيا سمير غانم، خالد الصاوى، بيومي فؤاد ، محمد سلام ، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.