مسلسل «جت سليمة» الحلقة 4 : سليمة تعثر على شقيقها بأرض النعام

شهدت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 3 أمس ، تنكر دنيا سمير غانم _ سليمة_ بالتنكر في شخصية مطربة حتى تستطيع دخول قصر السلطان طمعان _ خالد الصاوي للبحث عن شقيقها الذي اختفى منها .

وشهدت الحلقة قيام سليمة بغناء أغنية ” أرقصوا له” كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نابلسي ، وقدمت فيها استعراض ا راقصا مميزا ، وقامت سليمة بالبحث عن شقيقها في قصر السلطان طمعان _ عمر _ لكن حراس القصر قاموا بايقافها وكذلك الموكوس .

مسلسل جت سليمة الحلقة 4

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 4 اليوم ، عثور سليمة على شقيقها عمر بأحدى الاماكن بأرض النعام وليس قصر السلطان طمعان وتطلب منه مساعدتها في الوصول لشقيقها .

ويطلب طمعان من سليمة البقاء معه في قصره والغناء له في السهرات والحفلات التي يقيمها ، كما تشهد الحلقة تعرض سليمة لاعتداء من غادة طلعت مرة ثانية بعد انقاذ محمد سلام لها أول مرة .

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، بطولة دنيا سمير غانم، خالد الصاوى، بيومي فؤاد ، محمد سلام ، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

ويأتي مسلسل جت سليمة في تمام الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء، ويعاد في تمام 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا.