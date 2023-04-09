مسلسل «جت سليمة» الحلقة 3 : السلطان طمعان يساعد سليمة في البحث عن شقيقها وينقذها

عرضت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 2 بطولة دنيا سمير غانم أمس ، ظهور خالد الصاوي لأول مرة بشخصية السلطان طمعان ، واختفاء دنيا سمير غانم _ سليمة_ وشقيقها في عالم غريب بعد قراءتهما للكتاب السحري .

وشهدت الحلقة أيضا كسر نظارة سليمة أثناء تجوالها في العالم الغريب ” أرض النعمان” ، لكن في لحظة معينة يختفي شقيقها عنها وتقوم بالبحث عنه ، فتقابل “سليمة” غادة طلعت خلال رحلة بحثها عن شقيقها ، وتحاول غادة قص شعر سليمة لكن ينقذها محمد سلام.

مسلسل جت سليمة الحلقة 3

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 3 اليوم ، قيام السلطان طمعان بالتعرف على سليمة ومساعدتها في العثور على شقيقها في العالم الغريب ” أرض النعمان” .

كما تشهد الحلقة بدء قصة عاطفية بين سليمة ومحمد سلام بعد مساعدته لها ، ومحاولة غادة طلعت أذية سليمة مرة ثانية لكن هذه المرة ينقذها السلطان طمعان .

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، بطولة دنيا سمير غانم، خالد الصاوى، بيومي فؤاد ، محمد سلام ، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويأتي مسلسل “جت سليمة” في تمام الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة “Watch it” الساعة 9 مساء، ويعاد في تمام 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا.