مسلسل جت سليمة الحلقة 11 : الأميرة تعدم رجال طمعان بعد اكتشاف هويتهما وسليمة تتوصل لأحدى فصول الكتاب السحري

شهدت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 10 بطولة دنيا سمير غانم ، قيام الملك طمعان بتسليط معاوني الوزير الحاص به _ سامي مغاوري _ للتجسس على سليمة _ دنيا سمير غانم _ حينما ذهبت لمملكة الورد للقيام بمهة التجسس بدلا من غراب الساحرة الذي لم يستطع تنفيذ مهمته .

وعرضت الأحداث أيضا محاولة سليمة وصديقها موكوس التخفي أثناء الدخول لغرفة الأميرة سيدة الأنوف من أجل عدم اكتشاف أمرهم لأنهم يريدون الحصول على احدى فواصل الكتاب السحري لتحرير شقيقها عمر من السلطان طمعان ، كما تحدثت الأميرة عن التنمر عليها وهي طفلة لسليمة وتساعدها في تغيير حالتها النفسية وتقبل شكلها وتغيير معاملتها السيئة للسيدات في المملكة ، وتم القبض على الرجلين الذين أرسلهما طمعان ” سلقط وملقط” من أجل التجسس على سليمة بعد اكتشاف هويتهما كرجلين وانتحلا شخصيات نسائية للدخول للمملكة .

مسلسل جت سليمة الحلقة 11

من المتوقع ان تشهد أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 11 اليوم ، اعدام سيدة الأنوف لسلقط وملقط بعد القبض عليهما .

كما تتوصل سليمة لبعض فصول الكتاب السحري بمساعدة صديقها الموكوس ، واكتشاف السلطان طمعان باعدام رجاله في مملكة سيدة الأنوف ويغضب بشدة من تصرفها تجاههم ويقرر الاعتداء عليها .

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، بطولة دنيا سمير غانم، خالد الصاوى، بيومي فؤاد ، محمد سلام ، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

يأتي مسلسل جت سليمة في تمام الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء، ويعاد في تمام 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا.